Rimane in gravi condizioni la 38enne di origine slovacca accoltellata dal suocero di 83 anni sabato sera in un'abitazione a Scandicci. La donna sarebbe stata operata e risulterebbe ancora in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. L’anziano, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, si trova all'ospedale San Giovanni di Dio per essere sottoposto ad accertamenti neurologici. Mercoledì è prevista l'udienza di convalida dell’arresto.