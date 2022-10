Antonio Pascale a Fucecchio presenta il suo libro 'La foglie di fico'

Un ciclo di incontri con autori ed artisti di fama nazionale ed internazionale che affrontano i grandi temi del presente attraverso percorsi in cui cultura, arte e storia si intrecciano con diversi generi letterari e linguaggi artistici. E' la rassegna letteraria “Futura. Scrittori in rete”, promossa dalla rete interbibliotecaria Rea.net e curata dall'associazione culturale La Nottola di Minerva, che sabato 5 novembre farà tappa al Teatro Pacini di Fucecchio. Alle ore 17.30 lo scrittore Antonio Pascale presenterà il suo libro "La foglia di fico. Storie di alberi, donne e uomini". Un volume che racconta la storia di un uomo che più vive più dimentica, più desidera più si deprime, più legge ed apprende e più si ritrova confuso e impaurito. Per questo cerca qualcosa di stabile, dei punti di orientamento ben visibili. Solo che lui, a differenza di tanti, si rivolge alle piante.

Nato a Napoli nel 1966, Antonio Pascale è vissuto prima a Caserta e poi a Roma, dove lavora. Scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo, nonchè ispettore presso il MIPAAF, si occupa di divulgazione scientifica. Ha pubblicato, tra gli altri, La città distratta, Ritorno alla città distratta, La manutenzione degli affetti, Passa la bellezza, Scienza e sentimento,Le attenuanti sentimentali e Le aggravanti sentimentali. Collabora con Il Mattino, Il Foglio, per cui dirige il bisettimanale di agricoltura Agrifoglio, Rivista studio, Link idee per la tv, Mind, Le Scienze, Limes ed ha un blog sul Post.