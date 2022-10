Basket Castelfiorentino ko contro Cmb Valdarno

Non arriva ancora la prima vittoria lontano dal PalaGilardetti per le ragazze del Basket Castelfiorentino. Dopo la sconfitta di Prato, le gialloblu si arrendono sul parquet del Cmb Valdarno: 60-45 il finale al PalaGalli della terza giornata di andata. Una sconfitta maturata al termine di una gara sempre di rincorsa, in cui le locali hanno allungato nella seconda frazione per poi tenere in mano l’inerzia fino al quarantesimo.

Dopo un primo quarto in equilibrio, chiuso sul 21-17, nel secondo periodo le castellane hanno subito l’affondo del Cmb: un parziale di 18-11 ha mandato le squadre al riposo lungo sul +11 locale (39-28). Un vantaggio che, nella ripresa, le gialloblu non sono riuscite a colmare, tanto che al forbice si è allargata toccando il +15 alla terza sirena (52-37). Così, nell’ultimo quarto, le padrone di casa hanno dovuto soltanto amministrare.

CMB VALDARNO – BASKET CASTELFIORENTINO 60-45

Tabellino: Banchelli 11, Bellantoni 9, Baldinotti 7, Aramini 5, Ammannati 2, Caparrini 4, Lucchesi 5, Tortorelli 2, De Felice, Gonzato. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 21-17, 39-28 (18-11), 52-37 (13-9), 60-45 (8-8)

Arbitro: Griffo di San Giovanni Valdarno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa