Campionati europei di karate amatoriale, 1850 atleti di 21 Paesi in gara a Firenze

1850 atleti proveniente da 21 Paesi parteciperanno, dal 3 al 6 novembre al Palazzo Wanny di Firenze, al campionato europeo di karate amatoriale per tutte le età e tutte le abilità. L'evento, presentato questa mattina a Palazzo Vecchio, è organizzato dalla World Union e European Union of Karate Federations. Insieme agli agli organizzori erano presenti l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 4 Mairko Dormentoni.

"Un bell'appuntamento, molto atteso dagli appassionati - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - che si inserisce perfettamente in questo mese di novembre di eventi sportivi internazionali che vede Firenze protagonista e di cui siamo orgogliosi".