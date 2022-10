Forano gomme dell'auto per rubare nei cimiteri, due denunce in Valdelsa

I carabinieri del Norm di Poggibonsi e della stazione di Casole d'Elsa hanno denunciato due uomini per concorso in furto aggravato continuato. Secondo le indagini sarebbero stati protagonisti di furti nei pressi dei cimiteri ai danni di chi andava a trovare i propri cari. La tecnica era quella di forare lo pneumatico dell'auto della vittima, la quale mentre controllava l'accaduto lasciava i propri beni in auto che venivano rubati. I due, residenti in Lucchesia, sono stati trovati con borse, documenti e 600 euro provenienti dai furti. Grazie alle telecamere di videosorveglianza sono stati denunciati e la refurtiva restituita per la maggior parte.