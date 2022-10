Furti di bici e spaccio, tre denunce dei carabinieri nel weekend

I carabinieri di Firenze, supportati dai militari dalle Squadre CIO 6° Battaglione Toscana e dai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno condotto ieri estesi controlli, proseguendo a sorvegliare le aree urbane e le vie cittadine connotate da maggiore domanda di sicurezza.

Nei servizi del fine settimana trascorso, i Carabinieri hanno denunciato 3 persone:

- un 26enne marocchino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; l’uomo, che si intratteneva con fare sospetto in Piazza Dalmazia, alla vista della pattuglia avrebbe rovistato in una siepe, provando a dileguarsi a passo rapido. Fermato e controllato, è stato sorpreso in possesso di 9 g di hashish, ritenuti destinati allo spaccio;

-un romeno 45enne per ricettazione, poiché sorpreso in possesso della bicicletta di una fiorentina 40enne, che era stata rubata il 24 ottobre scorso e che nella circostanza le è stata restituita;

-un marocchino 26enne per soggiorno illegale sul territorio nazionale e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, poiché sorpreso in possesso di varie tronchesi e cesoie, mentre si aggirava nei pressi di parcheggi pubblici.

I controlli, disposti dal Comando Provinciale di Firenze, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il bilancio del servizio è di 3 denunce, 140 persone e 67 veicoli controllati. Tre le persone sorprese in possesso di modiche quantità di hashish e segnalate al Prefetto quali assuntori.