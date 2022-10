Il governatore regionale Rotary Nello Mari in visita al Club Fucecchio-Santa Croce

Venerdi 28 ottobre, nella sede di Villa Sonnino, il presidente Matteo Beconcini ed i soci del Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno hanno ricevuto la visita del governatore del Distretto 2071 Nello Mari, di sua moglie Antonella Agresti e del suo assistente Umberto Grieco.

Nel pomeriggio, il governatore ha incontrato il presidente del Club, il direttivo, i presidenti delle varie commissioni ed i nuovi soci. Si è parlato dei vari services che il club ha già effettuato e di quelli che effettuerà in questo anno rotariano sia da solo che insieme ad altri clubs Rotary.

Si è parlato anche della Rotary Sband, fiore all’occhiello del Club Fucecchio-Santa Croce S.A., della sua nascita, dei suoi componenti, della denominazione che il Club ha in esclusiva avendo registrato il marchio e dei concerti di beneficienza che ha in programma, anche con altri clubs, per raccogliere fondi per la Rotary Foundation e per il Progetto Prama.

Il Governatore ha anche sottolineato l’importanza dell’inserimento, all’interno del Club, di giovani nuovi amici con i quali condividere la passione, il piacere e l’orgoglio di partecipare ai vari servizi che vengono effettuati.

Il discorso che ha fatto a tutti i soci è stato molto apprezzato soprattutto quando ha parlato della splendida idea che il Rotary ebbe di far partire il progetto per l’eradicazione mondiale della Polio. Un Progetto che ha visto successivamente anche interventi da parte di altre Associazioni. Ha ricordato il Rotary del fare ed ha parlato delle nuove linee guida.

La moglie del governatore ha, poi, illustrato l’interessante progetto "Prama". "Un progetto di particolare valenza umanitaria che potrà far nascere una spazio innovativo nel cuore di Prato, dedicato ai bambini ed ai ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 20 anni, facendo stare insieme ragazzi normodotati con ragazzi affetti da disabilità, svolgendo attività diverse in completa sicurezza accompagnati da personale qualificato. È un progetto che nasce dalla Fondazione AMI (Area Materno Infantile) Prato, una Onlus partecipata dal 2010, che oltre alla ASL ha altre 12 aziende della realtà pratese. Come tutte le altre esperienze Rotariane particolarmente attente all’Inclusione anche questa arricchirà non solo i ragazzi disabili ma allo stesso modo anche i ragazzi normodotati. "Prama" è un progetto che permetterà la realizzazione di una struttura a servizio della comunità ed al sostegno di ragazzi e famiglie ed avrà un carattere continuativo e permanente".

Fonte: Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno