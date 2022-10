Il professor Luca Volterrani saluta Le Scotte per raggiunti limiti di età

Dal 1° novembre il professor Luca Volterrani saluterà l’ospedale Santa Maria alle Scotte per raggiunti limiti di età. Professore ordinario dell’area Diagnostica per Immagini afferente al Dipartimento Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di Siena e direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche e dell’UOC Diagnostica per Immagini dell’Aou Senese, il professor Volterrani ha portato l’area della diagnostica per immagini dell’ospedale Santa Maria alle Scotte ad alti livelli, integrando le attività di ricerca, didattica e assistenza e formando tante generazione di nuovi professionisti.

«Al professor Volterrani – commenta Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – va tutta la nostra riconoscenza per i risultati raggiunti e l’impegno profuso in tutti questi anni. Ha sempre saputo accompagnare il cambiamento e l’evoluzione tecnologica al potenziamento delle conoscenze e competenze professionali, in un percorso di miglioramento continuo. Insieme a lui è cresciuta un’équipe di grande valore che saprà portare avanti il lavoro del professor Volterrani».

Il professor Volterrani ha salutato i colleghi direttori di Dipartimento in occasione dell’ultimo ufficio di direzione che si è svolto pochi giorni fa.