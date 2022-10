Investita 25enne a Montevarchi, denunciato 50enne sotto cocaina

A Montevarchi, i carabinieri hanno denunciato un uomo sorpreso alla guida sotto gli effetti di sostanza stupefacente. In questo caso, le indagini sono scattate dopo che l’uomo – un 50enne gravato da piccoli precedenti penali) – a inizio ottobre era rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il medesimo, in particolare, aveva investito un pedone, una giovane di circa 25 anni, che stava attraversando la strada, e che, in seguito all’impatto, fu ricoverata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Montevarchi, ove le furono riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le successive analisi di laboratorio compiute sui campioni biologici prelevati dai Carabinieri che rilevarono l’incidente, hanno evidenziato la presenza nell’organismo del deferito, all’atto dell’incidente, di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L'uomo è stato stato conseguentemente denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, prevista dal Codice della Strada, e lesioni stradali colpose. Contestualmente, è stato altresì segnalato alla Prefettura di Arezzo per uso personale di sostanza stupefacente.