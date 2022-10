La Fiera delle arti tessili arriva in piazza Santa Croce

Tessitori, filatori, tintori, feltrai, magliaie e sarte. Saranno loro i protagonisti della Fiera delle arti tessili, già fiera delle lane di San Martino, la mostra-mercato dedicata alle lane e filati locali con dimostrazioni di tessitura manuale, laboratori per bambini e prodotti improntati alla tradizione e alla moda durevole, in programma sabato 5 e domenica 6 novembre, in piazza Santa Croce in orario 9-19.

L’intento della due giorni, caratteristica del mese di novembre è di portare nella piazza della città una mostra-mercato in cui trovare pezzi unici fatti a mano dedicata ai tessuti naturali, alle arti tessili e alla filiera corta e sostenibile, riunendo insieme le migliori realtà di tessitura manuale, filatura, tintura naturale, feltro, maglia, stampa a ruggine ed eco-printing provenienti da tutta Italia.

Dichiara Sandra Pelli, presidente Associazione La Fierucola di Firenze APS: “La Fiera delle Arti Tessili, già Fiera delle Lane di S. Martino, è un appuntamento storico organizzato dall'associazione La Fierucola che si svolge da oltre vent'anni. La nuova collocazione di questa Fiera in piazza S. Croce, ribadisce l'importanza che questo settore ha per la città di Firenze, centro strategico e importantissimo per lo smercio delle lane e dei tessuti già dal Medioevo”.

Non solo mostra - mercato, in programma anche laboratori per grandi, come quello dedicati alle stampe ecoprint e alle tinture naturali a tema blu indaco a cura di Laura Dell’erba, e per i piccini, quali ''Mostrilli al telaio” con l'associazione Intrecci Condivisi in cui i bambini sperimenteranno la tessitura piana su telaio di cartone con filati vari e potranno portare a casa il lavoro eseguito, e il laboratorio esperienziale di tintura “L'indaco” con il maestro tintore Maurizio Savoldo.

Tra le novità di questa edizione, “il cerchio delle filatrici” ovvero dimostrazioni di filatura della lana e ancora “Racconti Storici - ''ll paese di cuccagna: il guado nel medioevo umbro-toscano", una conferenza a cura della storica Elena Villa dedicata alla più famosa pianta tintoria del nostro passato: coltivazione, uso, ricchezze, ascesa e declino del guado, l'erba dell'azzurro. Ad arricchire la due giorni anche un incontro con Antonio Mauro, chimico esperto in lane, che spiegherà le qualità dei filati naturali.

Durante l'evento sarà presentato il primo numero della rivista “Tramando”, giornale dedicato alle arti tessili curato dai membri dell'associazione La Fierucola. Qui sarà possibile trovare rubriche su materiali, tecniche, ricette tematiche e interviste dedicate alla vita e al pensiero dei fierucolanti.

Riferimenti: info@lafierucola.org - Segreteria: tel. 3453089164

Il programma

SABATO

9:00-19:00 - mostra mercato delle Arti Tessili

10:30-12:30 / 15:30-18:30 - ''Mostrilli al telaio” con l'associazione Intrecci Condivisi

11:00 - Il cerchio delle filatrici

14:00-15:00 - Laboratorio di Indaco ed Ecoprint di Laura dell'Erba

15:00 15:30 - Racconti Storici - ''ll Paese di cuccagna: ll guado nel medioevo umbro -toscano” di Elena Villa.

DOMENICA

9:00 -19:00 - mostra mercato delle Arti Tessili

10:30-12:30 / 15:30-18:30 - “Mostrilli al telaio” con l'associazione Intrecci Condivisi

11:00 - Il cerchio delle filatrici con Annalisa de Luca

14:00- 14:30 - I filati con Antonio Mauro.

14:30-15:30 - Laboratorio di Indaco ed Ecoprint di Laura dell'Erba

15:00-16:00 - Laboratorio esperienziale di tintura per bambini “L'indaco” con Maurizio Savoldo - su prenotazione massimo 15 bambini.

