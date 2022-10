Lucca Comics & Games 2022, quarto giorno senza particolari criticità

Si sono tenute alle ore 12 e alle 16 le consuete due riunioni giornaliere del Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca con tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica, delle Forze dell’Ordine e delle altre istituzioni coinvolte per il controllo del traffico e della sicurezza in occasione di Lucca Comics & Games. Per il Comune di Lucca erano presenti l’assessore alla Protezione Civile Fabio Barsanti, il comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina e il capo di Gabinetto Beniamino Placido.

Ferrovie dello Stato ha registrato entro le ore 15:30 oltre 21600 arrivi, di cui circa il 38% da Firenze, il 34% da Pisa, il 24% da Viareggio il 4% da Aulla. Come per le altre mattine l’attenzione degli agenti della Polizia Municipale è stata concentrata nel garantire l’afflusso ordinato dei pullman in viale Luporini mentre l’ordinanza di divieto di accesso a via di Vitricaia (con esclusione per i residenti, dimoranti e prenotati ai parcheggi) ha risolto definitivamente il rischio di ingorghi nel deflusso automobilistico serale dal Polo Fiere dovuto alla riduzione della carreggiata per i parcheggi a bordo strada. Nel centro storico non è stata necessaria l’istituzione di sensi unici pedonali temporanei. La partenza dei visitatori è iniziata con maggiore anticipo rispetto a ieri già dalle ore 16 e anche grazie ai numeri inferiori, non si sono registrati problemi alla stazione ferroviaria né più in generale nel traffico veicolare.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato 112 veicoli per parcheggio su aree verdi, 19 per divieto di sosta, 1 per sosta e transito in area pedonale. Rimozione forzata per due autovetture. Non sono avvenuti incidenti stradali.

Gli interventi dei Nuclei di sicurezza urbana e Polizia commerciale hanno riguardato controlli a due banchi per la raccolta di fondi da parte di associazioni multati per mancanza di autorizzazione e per occupazione abusiva di suolo pubblico con due provvedimenti di divieto di accesso ad aree urbane (DACU). Controlli a parcheggi, sanzione per un parcheggio abusivo in via di San Filippo con sequestro del ricavato, ispezione a un temporary store; 3 i sequestri amministrativi per vendita in zona non consentita, in via Roma, in via San Girolamo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa