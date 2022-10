Lupi sconfitti a Brescia, terzo ko di fila

La Kemas Lamipel non riesce a spezzare la serie negativa e incappa nel terzo stop consecutivo. La Gruppo Consoli, per quanto incerottata, con Galliani adattato nel ruolo di opposto, impatta meglio il match, con più organizzazione e sicurezza nel gestire le situazioni e le scelte. Sembrano sempre in controllo, i padroni di casa, ed effettivamente sia nel primo che nel secondo set comandano le operazioni facendo avvicinare raramente gli ospiti, in difficoltà in quasi tutti i fondamentali. La Kemas è volenterosa, i ragazzi si mettono a disposizione, ma non riescono a trovare la chiave per la continuità necessaria. Rispondono ai colpi della Gruppo Consoli, ma non riescono a metterne a segno due o tre in fila. Mastrangelo ruota Hanzic con Colli, poi sostituisce Truocchio con Compagnoni: l’assetto del terzo set gli da ragione e i Lupi riaprono la gara, allontanando l’incubo di una seconda frazione giocata davvero sottotono. Nel quarto parziale inizia un’altra partita. Le due squadre si equivalgono e se le danno di santa ragione. Il match adesso è intenso e coinvolgente, né Brescia né Santa Croce riescono a allungare nel punteggio: i biancorossi sembrano più in palla, adesso, ma sul punteggio “caldo” Loglisci mette due aces e da modo alla sua squadra di recuperare. Si va ai vantaggi: una palla perfetta della seconda linea biancorossa viene finalizzata in una “pipe” per Maiocchi, ma il muro locale non abbocca alla finta e Candeli ci mette la manona. Lo scambio successivo è sicuramente più sporco, la palla arriva a Motzo che la vuol risolvere di forza ma spara abbondantemente a lato. Finisce 3-1 per Brescia, con la Kemas Lamipel che deve ripartire dal terzo e dal quarto set dimenticando l’approccio dei primi due. A Vibo sarà durissima ma è anche un’occasione fantastica per metter giù una prestazione scacciacrisi, staff e atleti lo sanno bene e lavoreranno duramente per questo.

Così Bulleri nel post-gara: “Primi due set siamo partiti male e abbiamo sempre dovuto rincorrere. Terzo set stesso approccio ma abbiamo avuto una reazione; dal quarto parziale abbiamo giocato la partita che ci aspettavamo, punto a punto. Purtroppo, sono stati i dettagli a risolvere la gara. Non rimane altro da fare che lavorare. Lo abbiamo fatto questa settimana, lo faremo nelle prossime, cercando di invertire questo trend”.

LA CRONACA

Kemas Lamipel in campo con Acquarone e Motzo in diagonale, Hanzic e Maiocchi in banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Coach Zambonardi sceglie invece Tiberti in regia, Galliani opposto, Loglisci e Abrahan in banda, Esposito e Candeli al centro, Franzoni libero.

Primo set. Partono meglio i padroni di casa, con i biancorossi troppo fallosi: Mastrangelo chiama il primo time-out sul punteggio di 8-3. Maiocchi prova a suonare la carica, la Kemas accorcia a -3 ma in queste prime fasi il muro fa fatica a contenere i colpi di Loglisci e Abrahan. Galliani prende a muro Hanzic per il 16-11, il croato esce e viene sostituito da Colli. Loglisci mette dentro il punto numero 17, secondo time-out per la Kemas. Motzo riporta i suoi a -3, con un gran turno di battuta. Questa volta a fermare il gioco è Brescia. Al rientro i locali riprendono le distanze: il gioco dal centro dei padroni di casa funziona e Galliani da posto due gioca anche di esperienza. Colli mette a segno un diagonale ma poi sbaglia dai nove metri. Maiocchi con un gran diagonale segna il 16-20. La Kemas, indietro di quattro lunghezze, non riesce a ricucire. Mastrangelo prova Favaro al servizio per Vigil Gonzalez. L’errore del giovane schiacciatore veneto manda Brescia a quota 24. Truocchio in combinazione con Acquarone annulla il primo set-point, Loglisci sbaglia il secondo e il coach di casa chiama time-out. E’ Galliani a chiudere. 64% in attacco per i Tucani in questa prima frazione.

Secondo set. Rientra Hanzic in sestetto. La partenza non è delle migliori, 5-1 per i lombardi e Mastrangelo deve spendere subito un time-out. Brescia rimane avanti, difende con grande ardore e non cede un centimetro a muro. Mastrangelo avvicenda ancora Hanzic con Colli. Abrahan mette giù l’11-7 con un pallonetto spinto, poi Esposito piazza una bomba al servizio tra Morgese e la riga. I Lupi non si arrendono, Maiocchi stampa muro a uno Galliani, 12-14. Candeli risponde, ancora a muro, e riporta Brescia avanti. La Kemas non riesce a essere incisiva, sugli scambi lunghi soffre. Il secondo time-out di Mastrangelo arriva sul 18-13 per la Gruppo Consoli. Bresci dilaga, l’ace di Loglisci vuol dire 21-14. La Kemas Lamipel appare sfiduciata, gli errori si intensificano e il linguaggio del corpo è eloquente. Compagnoni rileva Truocchio e va a segno a muro e in primo tempo. Brescia ha una serie infinita di set-point, la Kemas Lamipel ne annulla quattro e la panchina di casa si cautela con un time-out. Al rientro Maiocchi va fuori misura da posto quattro e il parziale si chiude 25-20.

Terzo set. Mastrangelo riparte con Colli in banda e Compagnoni per Truocchio. Il parziale riparte sulla falsariga dei precedenti, Brescia avanti e S. Croce a rincorrere. Vigil Gonzalez affonda un primo tempo e riporta la Kemas a -3. Con Acquarone al servizio la Kemas si riporta a -2, 10-8. L’allenatore ospite non si fida e ferma tutto. La partita è più combattuta, i ragazzi di Mastrangelo tirano su qualche palla in più, anche se Abrahan da posto quattro continua a imperversare e gli avversari fanno cambiopalla con troppa facilità. Colli spennella il muro per il -1, Galliani risponde da posto quattro. Sul 16-14 Brescia prova un doppio cambio e manda Giani in battuta. Motzo annulla la chance, Tiberti e Galliani rientrano. Dopo un lungo inseguimento la Kemas riesce a ricucire e portarsi avanti con un “rigore” di Maiocchi. Zambonardi spende il secondo time-out ma Motzo porta i Lupi a +2. La gara sembra girare, la Kemas scappa 17-20, Abrahan accorcia ma Esposito sbaglia il servizio. Brescia non vuole farsi sfuggire la partita di mano e reagisce in maniera rabbiosa: 21-21, poi 22-22. E’ un finale molto intenso. Abrahan sbaglia la battuta, Loglisci mette fuori un attacco: 22-24. Primo set point per i biancorossi ospiti. Truocchio rientra per alzare il muro al posto di Acquarone, ed è proprio il muro a chiudere su Candeli e a regalare ai biancorossi la possibilità di rientrare in gara.

Quarto set. La partita è cambiata, si respira maggior equilibrio. Un ace di Colli porta la Kemas sul 5-5, ma la Gruppo Consoli passa bene con Esposito dal centro e prende a muro Maiocchi, arrivando fino al + 3. La Kemas reagisce a suon di muri, prima Maiocchi, poi Vigil Gonzalez. 8-8. La lotta prosegue serrata, le due squadre fanno a sportellate in attacco e al servizio. Motzo mette dentro l’ace del 14-14, poi sbaglia ma sbaglia anche Candeli. Loglisci passa dal muro a tre, 16-15, ma la reazione dei Lupi è rabbiosa, tre punti di fila ed è coach Zambonardi a chiamare il “tempo”. Si torna in parità, 18-18, poi Loglisci piazza un ace dai nove metri, e subito dopo un altro, in due zone diverse: 20-18, set spaccato. Sull’azione seguente Abrahan prende Motzo a muro. Il cambiopalla biancorosso arriva sull’errore dello schiacciatore avversario, poi Maiocchi accorcia con un pallonetto e Galliani spara a lato: 21-21. La gara è tesissima e avvincente. Morgese tira su una difesa impossibile e Motzo va a segno per il 22-23, ma pareggia subito un immarcabile Abrahan. Ancora Motzo “on fire” per il set-point, e ancora Abrahan. Acquarone gioca una bella pipe per Maiocchi ma Candeli la stoppa, il set-point ora è bresciano. Motzo forza l’attacco e spara fuori, finisce 3-1 per la Gruppo Consoli.

CONSOLI MC DONALD’S BRESCIA-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 3-1

Parziali: 21-25, 20-25, 25-22, 24-26.

CONSOLI MC DONALD’S BRESCIA: Bettinzoli, Luisetto, Gatto, Loglisci 14, Tiberti 1, Giani, Sarzi, Franzoni, Galliani 13, Candeli 7, Esposito 9, Togni, Gavilan 24. All. Zambonardi 2^ All. Iervolino

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles , Favaro, Motzo 26, Colli 6, Maiocchi 18, Acquarone 1, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni 3, Hanzic 1, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 1. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

Arbitri: Marco Colucci, Andrea Clemente

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 5, battute sbagliate 13, muri 11

TINET PRATA PORDENONE: battute punto 5, battute sbagliate 17, muri 13