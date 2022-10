Ognissanti, musei aperti a Certaldo

Apertura straordinaria per i musei di Certaldo in occasione della Festa di Ognissanti, martedì 1 novembre 2022, per permettere a cittadini e visitatori di scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee.

Le aperture straordinarie riguardano sia i Musei comunali (Palazzo Pretorio, Casa di Boccaccio), sia il Museo di Arte Sacra, con orario 10-13 e 14:30-17:30.

Nelle sale al primo piano sarà possibile visitare la mostra temporanea di Claudio Cionini “Immaginare la realtà. Prospettive, luci, atmosfere”: con opere che raffigurano spazi in cui non compaiono presenze umane, ma all’interno delle quali è impossibile non leggere significati simbolici ed emotivi, uno sguardo carico di poesia che trova nelle strade, nei grattacieli e nelle luci notturne il proprio canto. Le immagini metafisiche, quasi in assenza di peso, di New York, Londra, Madrid, Melbourne, diventano una sorta di viaggio interiore nei luoghi dell’anima.

Da mercoledì 2 novembre entra inoltre in vigore l’orario invernale, che prevede l’apertura di tutti i musei di Certaldo nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10.00-13.00 e 14:30-16:30; sabato e domenica 10-13 e 14:30-17:30; giorno di chiusura martedì.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa