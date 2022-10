Palagina Cappiano Volley al via, parte la lotta ai play off

La società calligiana Palagina Cappiano Volley si presenta al via del campionato 2022/23 con un roster alquanto rinnovato.

Dopo lo scorso anno (secondo anno di covid) in cui sia la rosa che il campionato sono stati in formato ridotto. Tante atlete con problemi di Covid hanno partecipato in modo parziale (anche perché il campionato è stato sospeso due mesi per i problemi casuati dalla pandemia).

Dopo due mesi e mezzo di preparazione la stagione sta per partire.

Il campionato gestito dalla UISP PISA si svolge in varie province (PISA – FIRENZE – LUCCA – LIVORNO).

La prima partita avrà luogo il 10 novembre ore 21,30 al PALAPASCOLI di Fucecchio (nostra ubicazione

Casalinga). Primo avversario Polisportiva Omega Fucecchio pertanto è subito “DERBY.”

L’ elenco del ROSTER CALLIGIANO:

1 CASTELLACCI CHIARA BANDA

3 MARRUCCI FRANCESCA OPPOSTO

4 MORETTI FRANCESCA ALZATRICE

5 CAVALLINI RACHELE BANDA

6 GIORGETTI RACHELE LIBERO

7 MACCIONI M. CHIARA ALZATRICE CAPITANO

8 BERTINI RITA BANDA

9 MAESTRINI BARBARA BANDA

10 MUGNAINI EMMA CENTRALE

11 BUTI ANNALISA CENTRALE

13 BARZAGLI MAEBE BANDA

14 FAGIOLINI NICOLETTA CENTRALE

15 SALVADORI SERENA BANDA

17 NARDI ALICE BANDA

19 RAMERINI STEFANIA LIBERO

21 BORGIOLI ELISA ALZATRICE

20 SILVESTRI MATILDE LIBERO

23 ZITO ERICA OPPOSTO

2 PUCCINELLI JANET CENTRALE

Dirigenti Giurlani Cristina, Paoli Federico, Tonarelli Fabio, Ferrarini Marco, Marongiu Manuela.

Confermata la coach Letizia Fagiolini, che ha dichiarato: "Dopo una seconda parte di stagione eccezionale, ci aspettiamo un'annata che ci consenta di lottare per i play off. Sono molto contenta della rosa di quest’anno anche se alcune atlete le ho al 50%”. Tra dieci giorni inizieremo la 14esima stagione.