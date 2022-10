Riduzione delle emissioni inquinanti: ecco come chiedere l'incentivo per l’acquisto di una nuova caldaia

C’è tempo fino al 15 novembre per presentare la domanda per richiedere un incentivo per l’acquisto di una nuova caldaia. L’obiettivo del Comune di Pistoia che, attraverso un bando promosso dalla Regione Toscana ha ottenuto un finanziamento di 44.000 euro destinato all’erogazione di incentivi per i cittadini da utilizzare per l’efficientamento degli impianti termici civili, è promuovere la riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti e climalteranti.

Per consentire l’accesso ai contributi, rivolti ai soggetti che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale come previsto dalle disposizioni regionali, il Comune ha pubblicato un bando che scade, appunto, il 15 novembre.

L’avviso è finalizzato a incentivare la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore.

L’iniziativa rientra tra le misure previste dal Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria (PAC) nonché tra le misure del Piano di Azione per l’energia sostenibile ed il clima (PAESC) approvato dall’amministrazione nel 2021 (misura M8).

Gli incentivi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse, e potranno coprire fino al 75% dei costi ammissibili sostenuti successivamente al 1° gennaio 2021, con un contributo massimo di 1.500 euro.

La domanda può essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta a mezzo Pec, tramite raccomandata A/R o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune (aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e anche martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30).

Bando e moduli sono reperibili sul sito internet del Comune, link: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/ambiente/qualita-dellaria-0

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ambiente ai seguenti numeri e indirizzi email:

· Andrea Agnesino, tel. 0573 371883, email a.agnesino@comune.pistoia.it

· Simone Iannotta, tel. 0573 371644, email s.iannotta@comune.pistoia.it

· Ilaria Baldi, tel. 0573 371801, email i.baldi@comune.pistoia.it; ambiente@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa