"Rottami alla stazione, impossibile parcheggiare le bici": la segnalazione da Empoli

"Rottami e bici abbandonate, ormai è impossibile parcheggiare". La segnalazione di un lettore di gonews.it arriva dalla stazione di Empoli. Il grido di protesta però si allarga anche ai social, dove sono nati post polemici per la mancanza di posti liberi per le bici allo scalo empolese.

Nello specifico "le rastrelliere sono piene di biciclette rotte e abbandonate, spesso ammassate, al punto che rendono rischioso pure il normale passaggio dei pedoni". Il problema andrebbe avanti da alcuni mesi.

Il lettore informa di aver contattato "otto volte la polizia municipale, cinque volte gli uffici del Comune e un numero imprecisato di volte il servizio di manutenzione pubblica, ma so per certo di non essere stato il solo a chiamare".

"Ad ora sono passati svariati mesi, ogni volta mi è stato detto che la segnalazione sarebbe stata registrata e girata all'ufficio competente, ma ancora nessuno è intervenuto. Oramai mi chiedo quale possa essere l'ufficio competente e soprattutto perché, anche per un problema così banale, non sia possibile fornire una soluzione altrettanto banale e veloce" continua la segnalazione.