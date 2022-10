Ruba in un'auto, arrestato 19enne

Un 19enne è stato arrestato a Firenze per furto. Il giovane, di origini nigeriane e irregolare in Italia, è stato fermato dai carabinieri in via Giulio Cesare Vanini poco dopo le 23 di domenica 30 ottobre.

I militari lo hanno sorpreso mentre stava rovistando nel cassettino porta oggetti all’interno di un’autovettura che aveva forzato. La segnalazione di un cittadino assieme al tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di fermare il presunto autore e recuperare la refurtiva, restituendola al proprietario.

Il giovane verrà giudicato nella mattinata odierna con il rito direttissimo.