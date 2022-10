Sclerosi Laterale Amiotrofica, ricercatore dell'Università di Firenze presenta la sua ricerca al convegno AriSLA

Il ricercatore Fabrizio Chiti del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", Università degli Studi di Firenze presenterà i risultati del suo progetto di ricerca sulla SLA al Convegno scientifico ‘Ricerca, sviluppo e innovazione nella SLA’, che si terrà a Milano il 3 e 4 novembre e promosso da AriSLA - Fondazione Italiana di ricerca per la SLA ETS. La Fondazione ad oggi ha investito oltre 14 milioni in ricerca, supportando 139 ricercatori e 92 progetti.

Al Convegno si parlerà dei recenti sviluppi clinici, delle strategie più promettenti e delle prospettive future di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, grave malattia neurodegenerativa che compromette le principali funzioni vitali di chi ne è colpito. Solo in Italia sono circa 6mila le persone con SLA, di cui circa 370 in Toscana (fonte https://www.aisla.it/la-sla-in-italia/).

“Questo per noi è un momento di aggiornamento sui progressi scientifici – commenta il Presidente di Fondazione AriSLA Mario Melazzini - e un’occasione di confronto tra i ricercatori. La ricerca di cui parleremo è una ricerca concreta, con lo sguardo rivolto alla persona, impegnata a identificare precisi biomarcatori per la malattia e strumenti terapeutici efficaci per contrastare la SLA. L’edizione di quest’anno ha un valore simbolico perché ci ritroviamo in presenza dopo due anni di pandemia”.

“Abbiamo un programma ricco di interventi, due Lectio Magistralis di massimi esperti in campo SLA – sottolinea il Responsabile Scientifico Anna Ambrosini - con cui esploreremo ogni ambito della ricerca, da quella di base alla clinica, per approfondire le strade che gli studiosi ad oggi stanno percorrendo e quelle più promettenti su cui investire nel futuro”.

Il Convegno si concluderà con l’annuncio dei nuovi progetti finanziati con il ‘Bando AriSLA 2022’, rivolto a progetti nelle aree di ricerca di base, preclinica o clinica osservazionale, a cui seguirà la consegna del Premio Poster ‘Giovani per la Ricerca’, selezionati tra quelli presentati al Convegno, supportato da Fondazione Bracco, nell’ambito del progetto ‘Diventerò’.

Il Convegno AriSLA gode dell’assegnazione della ‘Medaglia del Presidente della Repubblica’ e del patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Farmindustria e Società Italiana di Neurologia. Inoltre, beneficia del contributo di Regione Lombardia e Farmindustria e di quelli non condizionanti da parte di Roche, Biogen e Dompé farmaceutici S.p.A.

I lavori della seconda giornata, visto il forte interesse della comunità dei pazienti sulle tematiche trattate, saranno trasmessi in diretta streaming: le modalità per accedervi sono disponibili sul sito arisla.org nella pagina dedicata al ‘Convegno’.