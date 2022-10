Studentesse e studenti in scena, 'Attention Please!' a Fucecchio

Giovedì 3 novembre alle 9, alle 10:30 e alle 21:00 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio andrà in scena Attention Please!, la performance, scritta e diretta da Claudio Benvenuti, con le studentesse e gli studenti della III H dell’I.C. Comprensivo “Montanelli-Petrarca” e della IV C dell’Istituto Moda dell’Istituto Superiore “A. Checchi”, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e dell’ANMIL.

Attention Please! è un invito e al tempo stesso un monito ed è il titolo del progetto, messo a disposizione gratuitamente dall’associazione culturale Teatrino dei Fondi, da un’idea di Enrico Falaschi. Il Teatrino dei Fondi ha sentito la necessità come soggetto culturale di dare il proprio contributo e di rivolgere alle scuole secondarie di I e II grado un percorso di incontri e laboratori a medium teatrale per approfondire i temi legati alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro e alla prevenzione. Attraverso l’interpretazione e le tecniche del role-playing le ragazze e i ragazzi si sono potuti immedesimare nelle situazioni, affrontando da più punti di vista l’urgenza della tematica e offrendo anche spunti per la stesura del copione.

Le repliche della mattina sono riservate alle studentesse e agli studenti degli istituti coinvolti e vedranno la partecipazione di Emma Marrazzo, la mamma di Luana D’Orazio.

Gli abiti indossati dalle studentesse della IV C dell’Istituto Superiore “A. Checchi”, indirizzo abbigliamento e moda, sono stati da loro stesse creati e realizzati nell'ambito del laboratorio scolastico.

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa