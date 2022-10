Spaccio di droga nelle Cerbaie, Fucecchio propone una collaborazione tra comuni limitrofi

Avviare una collaborazione tra comuni limitrofi per intensificare e rendere maggiormente efficace l'azione di controllo del territorio. E' questa una delle ulteriori azioni che il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha intenzione di mettere in campo per contrastare lo spaccio di droga sulle colline delle Cerbaie. Il fenomeno, infatti, riguarda particolarmente il territorio di Fucecchio, e quindi la Prefettura di Firenze, ma coinvolge anche quelli di molti comuni confinanti e le province di Pisa, Pistoia e Lucca.

Per dar vita ad una task force che renda sempre più difficoltosa l'attività di spaccio, aumentando i controlli sulle strade interessate, Spinelli ha chiesto la collaborazione dei primi cittadini e delle polizie municipali di Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Santa Croce sull'Arno.

Sindaci e comandanti delle polizie locali si ritroveranno a Fucecchio il prossimo 9 novembre per definire una possibile strategia comune e gettare le basi per una collaborazione. Il tutto in attesa che le Prefetture interessate ufficializzino la data di convocazione del Comitato Interprovinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

“Una collaborazione tra tutti i comuni e tutte le polizie municipali – dichiara Spinelli – potrebbe consentire di presidiare il territorio con maggiore continuità, andando a verificare le situazioni che destano sospetti e incrementando i controlli sui veicoli che attraversano le strade delle Cerbaie. Si tratta di un'azione che andrebbe a coordinarsi con le iniziative future che saranno prese dalle Prefetture. Noi come sindaci ci mettiamo a disposizione dello Stato, garantendo il massimo impegno perché sappiamo bene quali danni arreca alle nostre comunità lo spaccio della droga e la presenza della criminalità. Ho intenzione di portare questa collaborazione all'attenzione della Commissione Sicurezza Urbana del Comune di Fucecchio e di coinvolgere nella progettualità anche il Prof. Renzo Ciofi dell'Università La Sapienza di Roma, come uno dei massimi esperti per quanto riguarda la figura del Dirigente delegato alla Sicurezza Urbana. Una figura che il Comune di Fucecchio ha istituito ma che ritengo dovrebbero avere tutte le amministrazioni comunali”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa