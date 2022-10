Spazzamento a Empoli, novità in via Abruzzo

Al fine di ottemperare ad alcune richieste dei cittadini pervenute all'ufficio ambiente del Comune di Empoli, in merito al calendario settimanale dello spazzamento stradale, in carico ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., Società che gestisce il servizio di pulizia delle strade nel territorio comunale, è stata predisposta una ordinanza, la 540 del 26 ottobre 2022, per inserire nel programma di pulizia via Abruzzo, zona stadio, apportando modifiche alla sosta, nel giorno terzo giovedì del mese, dalle 13 alle 14, per il passaggio della 2° spazzatrice.

Pertanto, è stato istituito il divieto di sosta per pulizia meccanica della strada nel giorno e nell’orario menzionati.

Tutti i cittadini sono quindi invitati a verificare gli orari in cui viene effettuato lo spazzamento delle strade e a spostare l’auto per agevolare il servizio e per evitare di essere sanzionati.

Nessuna variazione, invece, per il resto del cronoprogramma dello spazzamento stradale settimanale su territorio comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa