Controlli negli stabilimenti balneari a Livorno, evasi 400mila euro

La guardia di finanza di Livorno mette nel mirino alcuni stabilimenti balneari. Stando alle ultime indagini, sono emersi tributi non versati agli enti locali per oltre 400mila euro.

In particolare sono stati sottoposti a controllo numerosi stabilimenti balneari al fine di verificare il rispetto delle concessioni demaniali marittime e il corretto versamento degli importi relativi al canone di concessione marittimo, nonché il pagamento di tributi locali quali Imu e Tari e imposta regionale.

Le fiamme gialle hanno verificato che nel Livornese il mancato pagamento dell'Imu per l'ultima estate è stato di 115mila euro. Per la Tari si parla di oltre 210mila euro, mentre per il mancato versamento dei canoni demaniali sui beni del demanio marittimo in concessione e della connessa Imposta regionale si va oltre 100.000 euro al netto delle relative sanzioni amministrative accessorie.