'Stasera pago io', la 13esima edizione al Verdi di Santa Croce

Stasera pago io è arrivata alla tredicesima edizione.

La rassegna teatrale dedicata alle famiglie è stata inventata proprio al Teatro Verdi grazie a un’intuizione del direttore artistico Renzo Boldrini. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti.

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21.

Si comincia venerdì 4 novembre alle 21 con Sonata per tubi di Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria, produzione compagnia Nando e Maila E.T.S,

Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Il programma prosegue venerdì 11 novembre con In bocca al lupo! Produzione Fonte Maggiore; venerdì 18 novembre I tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, produzione Giallo Mare Mininimal Teatro e per finire venerdì 25 novembre Il folletto mangiasogni produzione Fratelli di Taglia.

Domani, mercoledì 2 novembre, alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita del primo spettacolo in programma venerdì 4 novembre.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

