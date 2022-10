Decade l'obbligo vaccinale per medici e sanitari da novembre

Dopo il reintegro del personale sanitario non vaccinato, decade da domani 1 novembre l'obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni sanitarie. A deciderlo il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, giunto al termine pochi minuti fa.

Si va a smantellare uno dei cardini della lotta al Covid, ovvero la vaccinazione dedicata a chi opera negli ospedali, nelle Rsa e in vari altri ambiti medici. La decisione del governo di centrodestra da poco formatosi va in netto contrasto con quanto deciso nei mesi scorsi dai precedenti governi, con Roberto Speranza ai tempi come ministro della Salute.