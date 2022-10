Atletica empolese in festa: Greta Settino vince la Mezza Maratona juniores di Pisa

Greta Settino della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti non smette di stupire e conquistare titoli nazionali.

Nello splendido scenario offerto dalla città di Pisa, infatti, l’atleta della società empolese ha ottenuto il primo posto tra le Juniores nella Mezza Maratona. La gara si è svolta lo scorso 9 Ottobre. Greta Settino ha superato tutte le proprie avversarie di categoria con l’ottimo tempo di 01:18:50.

Una vittoria che fa il paio con quella ottenuta lo scorso 3 Settembre, in cui Greta Settino riuscì a trionfare nel campionato italiano dei 10km su strada Juniores a Castelfranco Veneto. Un altro grande risultato per la società empolese, in un’annata ricca di soddisfazioni.

Fonte: Toscana Atletica Empoli