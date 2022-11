Aggredita fuori da un locale di Arezzo, minorenne denuncia il fidanzato

Una ragazza minorenne ieri sera è stata aggredita e oggi ha denunciato il fidanzato. Il fatto si sarebbe verificato nei pressi di un locale, poco dopo le 2, alla periferia di Arezzo.

La giovane è stata soccorsa nell'immediato dal gestore della discoteca, insieme a due operatori di strada, che ha inoltre avvisato il genitore della ragazza e la polizia. Stando alle ricostruzioni i due giovani, che si frequentavano da pochi mesi, avrebbero litigato fino al punto da sfociare nell'aggressione da parte del ragazzo. La giovane, soccorsa e trasportata in ospedale ad Arezzo, sarebbe in buone condizioni. Sono in corso le indagini della polizia.

Sempre nell'Aretino, durante la notte scorsa, sono stati numerosi gli interventi di soccorso a giovani per intossicazioni e aggressioni (Qui la notizia).