"Al fianco delle donne iraniane", proiezione del film 'Persepolis' al Csa Intifada

Diamoci un taglio! Al fianco delle donne rivoluzionarie iraniane che capeggiano la rivolta che in queste ultime settimane sta dilagando in Iran. Venerdì 4 novembre al Csa Intifada alle 21.45 si proietterà il capolavoro 'Persepolis' un film d'animazione del 2007, candidato all'Oscar, basato sull'omonima graphic novel autobiografica. Il film è stato scritto e diretto da Marjane Satrapi (fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice iraniana naturalizzata francese) e da Vincent Paronnaud.

Prima della proiezione, chi vorrà, potrà tagliarsi una ciocca di capelli, in solidarietà con le donne iraniane che verrà poi spedita alla ambasciata iraniana a Roma.

"Donna, vita, libertà" è lo slogan che risuona nelle piazze di Teheran e di tutto l’Iran da quando sono scoppiate le proteste contro il regime della Repubblica islamica in seguito alla morte di Mahsa Amini, una giovane donna di 22 anni arrestata alcuni giorni prima dalla cosiddetta "polizia morale" iraniana, colpevole di non indossare correttamente il velo.

Fonte: Csa Intifada