Colpito da aliante in atterraggio, 65enne muore dopo tre giorni dall'incidente

Non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto nell'incidente aereo di tre giorni fa nella zona di Colle di Val d'Elsa. L'uomo, 65enne residente nella provincia di Firenze, è morto durante il ricovero. Il 29 ottobre era stato colpito da un aliante in fase di atterraggio sull'aviosuperficie di Mensanello.

Subito dopo l'incidente è stato trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, la prognosi è sempre stata riservata. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni e il pilota dell'aliante. È stata inoltre aperta un'inchiesta anche da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.