Controlli in strada nel Pisano: tre denunce per alcol, droga e guida senza patente

Servizi straordinari di controllo nelle ultime 48 ore hanno impegnato nel territorio pisano i carabinieri, per prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e verifica delle regolari condotte alla guida.

In particolare i militari hanno denunciato un uomo, trovato alla guida di un'auto e risultato sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. Nel maggio 2021 era già stato sanzionato per lo stesso motivo. Durante gli stessi controlli un'altra pattuglia ha fermato un'altro conducente, riscontrandone un tasso alcolemico pari a 1,04 gr/l. Scattato il ritiro della patente, il veicolo è stato affidato in custodia al conducente.

Altro controllo da parte di una terza pattuglia nei confronti di un uomo, a bordo di un mezzo condotto da un'altra persona. Il soggetto, senza documenti di identità, ha compilato una scheda identificativa dove attestava una data di nascita diversa da quella vera, successivamente accertata dai militari a seguito di fotosegnalamento. L'uomo è stato inoltre sorpreso in possesso di 1,2 grammi di cocaina e segnalato come assuntore di stupefacenti.