Controlli nella notte a Pisa, punta un coltello contro delle ragazze: denunciato

Controlli a tappeto nella serata di ieri nella zona della stazione di Pisa, coordinati dalla Questura, a cui hanno preso parte due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della polizia e una pattuglia della municipale. Dai quartieri a ridosso della stazione e fino a Riglione e Sant'Ermete gli agenti hanno controllato 41 persone e 16 veicoli.

Durante gli interventi, i poliziotti sono stati raggiunti da alcune ragazze che segnalavano la presenza di un uomo con atteggiamenti molesti e un coltello in mano, puntato contro di loro. Raggiunto, gli agenti lo hanno controllato e a seguito di perquisizione sul posto, gli hanno sequestrato un coltello che nascondeva nella tasca posteriore dei pantaloni. Portato in ufficio e identificato in un sudamericano di 30 anni, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e contravvenzionato per ubriachezza molesta. A carico del 30enne è stato inoltre elevato l'ordine di allontanamento immediato dalla zona della stazione, previsto dalla normativa anti degrado urbano. Come spiegato dalla Questura, in caso di trasgressione, oltre ad una multa rischia il Daspo urbano e la denuncia.