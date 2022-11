Incendio canna fumaria a Poggibonsi, fiamme sul tetto: nessuna persona coinvolta

Incendio questo pomeriggio in un'abitazione di Poggibonsi, in località Maltraverso. Sul posto, intorno alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi. Da quanto si apprende l'incendio avrebbe coinvolto la canna fumaria dell'abitazione, provocando fiamme alte sul tetto e spazi interni della casa invasi dal fumo.

L'intervento dei vigili del fuoco è andato avanti per un paio d'ore, fino al completo spegnimento e alle verifiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta e gli abitanti, alla fine dell'intervento, sono potuti rientrare in casa. Agibile l'abitazione ma non la canna fumaria, che dovrà quanto prima essere ripulita.