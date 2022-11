La Vespa nel cinema, quattro film proiettati al circolo Arci Pozzale

Il Vespa Club Empoli, in collaborazione con il Circolo ARCI Pozzale, organizza una piccola rassegna cinematografica dedicata Vespa. Tutti i giovedì di novembre nella sala del circolo verranno proiettati dei film in cui è presente la due ruote di Pontedera.

Si inizia giovedì 3 con il film Disney "Luca". Si prosegue Giovedì 10 con l'intramontabile "Vacanze romane". Giovedì 17 tocca al leggendario "Quadrophenia" e infine la rassegna si chiude giovedì 24 con "La marea silenziosa".

In alcuni di questi film la Vespa ha un ruolo di primissimo piano, in altri fa una fugace apparizione ma sufficiente ad immortalarla nell'immaginario cinematografico. Sono film che al giorno d'oggi tutti possiamo recuperare sulle varie piattaforme o supporti audiovisivi, ma pensiamo che vederli su di un grande schermo e in compagnia sia molto più bello.

Le proiezioni iniziano alle 21,30. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma è richiesta la tessera ARCI. Vi aspettiamo!

Fonte: Vespa Club Empoli