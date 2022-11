Numerosi soccorsi a giovani nella notte di Halloween, coinvolti anche minorenni

Notte di Halloween con molti soccorsi quella appena trascorsa, tra 31 e 1 novembre, in più zone della Toscana. Nell'Aretino sanitari e polizia sono intervenuti per soccorrere dei minorenni in distinti episodi. Intorno alle 2.45 a Terranuova Bracciolini un giovane è stato soccorso davanti ad un locale pubblico per un'intossicazione etilica. Il minorenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale la Gruccia di Montevarchi. Avvisati i genitori, le sue condizioni sono in accertamento, risulta un coma etilico. Intorno alla mezzanotte a Sansepolcro si è verificata una violenta lite, tra due giovanissimi, che sono stati soccorsi e medicati. Ad Arezzo, poco dopo le 2, una ragazza sempre minorenne è stata aggredita. Intervenuti i sanitari inviati dal 118, che hanno trasportato la ragazza in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Sul posto anche carabinieri e polizia per le indagini.

Numerosi soccorsi per casi di intossicazione anche nelle province di Firenze e Prato. A Scandicci intorno all'una, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso i giardini di via Pantin per la segnalazione dal 118 di malore per un minore. Sul posto i militari hanno riscontrato un 15enne del luogo, in compagnia di altri coetanei, presumibilmente intossicato da alcol. Tutti i giovani presenti sono stati identificati e riaffidati ai genitori mentre il minorenne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti.

Oltre a questo intervento, secondo il report del soccorso sanitario, tra la mezzanotte e l'alba sono stati circa una ventina gli interventi del personale del 118, in alcuni casi anche con l'ausilio delle forze dell'ordine e nella maggior parte con trasporto in ospedale. Il maggior numero degli interventi risulta in codice verde, mentre tra i più gravi ci sono codici gialli riferiti ad un 17enne a Prato, un 16enne a Calenzano e un 21enne a Firenze. In piazza della Stazione a Firenze è stata soccorsa per intossicazione una 15enne, così come altre sette giovani adulte tra i 19 e i 23 anni, che hanno avuto bisogno di assistenza medica.