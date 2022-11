Palio di Fucecchio, rientrano nel Cda i due consiglieri dimissionari

Il Cda del Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" torna a lavorare a pieno regime dopo che i due consiglieri dimissionari, Enrico Favilli e Salvatore Lupinu, sono tornati sui loro passi. Avevano presentato le dimissioni al sindaco Alessio Spinelli nel mese di giugno scorso, subito dopo la conclusione dell'ultima edizione della manifestazione, ma il primo cittadino non aveva mai accolto favorevolmente le loro dimissioni, ritenendole un atto dovuto soprattutto alla tensione e alla concitazione del momento.

E così i consiglieri in carica, scelti dal sindaco Spinelli, rimangono 8 e sono già al lavoro in vista della prossima edizione e di tutte le iniziative che precederanno il 42esimo Palio di Fucecchio, a partire dagli allenamenti in "Buca" e dalle Corse di Primavera.

"Ho riconfermato la mia fiducia nei consiglieri Enrico Favilli e Salvatore Lupinu- spiega Spinelli -. La mia decisione di non accettare le loro dimissioni era dovuta al fatto che sono state date in momenti di estrema tensione e stanchezza dopo un anno di lavoro e dopo la fase della pandemia che ha messo tutti a dura prova emotivamente. Sono sempre rimasto in contatto con loro, incontrandoli in più di un'occasione per parlare degli eventi accaduti e per parlarne con maggior serenità, fuori dal contesto paliesco. Ritengo non ci sia alcun motivo per cui due ottimi consiglieri come Lupinu e Favilli, scelti dal sottoscritto, debbano abbandonare il Cda. Quando c'è stima e fiducia le piccole incomprensioni si superano con il dialogo, e così è stato. Adesso riprendiamo il cammino lavorando ai tanti impegni che ci attendono per preparare un'edizione 2023 del Palio ancora più bella".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa