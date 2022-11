Ricercato in Europa per tratta di esseri umani, arrestato ad Arezzo

È stato arrestato dalla polizia di Arezzo un uomo su cui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania. Tramite le ricerche e le indagini, gli agenti hanno rintracciato il 35enne, romeno, e hanno eseguito il blitz all'alba del 31 ottobre nel luogo in cui si trovava. L'uomo è accusato di induzione, sfruttamento della prostituzione, corruzione in atti giudiziari e riciclaggio di denaro, reati commessi tra il 2008 e il 2018 tra Romania, Germania, Spagna, Italia e Austria e per i quali dovrà scontare una pena di oltre 12 anni di reclusione.

Nello specifico, come spiegato dalla polizia, il 35enne dopo aver adescato e sedotto le sue vittime le invitava a trasferirsi in città o Paesi diversi e qui le costringeva a prostituirsi, intascando i proventi illeciti derivanti da questa attività e privando le vittime di possibilità di scelta. Successivamente, una volta che nei suoi confronti sono stati avviati procedimenti penali nei Paesi in cui aveva costretto le ragazze a prostituirsi, avrebbe pagato le vittime per far rimettere le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti o dichiarare il falso di fronte all'autorità giudiziaria, motivo per il quale è contestato il reato di corruzione in atti giudiziari. L'uomo dovrà rispondere anche del reato di riciclaggio poiché sono state accertate numerose operazioni di denaro mirate a dare una parvenza lecita ai capitali che invece provenivano dall'attività illecita. La polizia lo ha condotto infine presso il carcere di Arezzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sempre ad ottobre e sempre sul territorio Aretino, altre 4 persone sono state arrestate perché destinatarie di mandati di arresto europeo giunti dalla Romania per corruzione in atti giudiziari, tratta di esseri umani e riciclaggio (Qui la notizia).