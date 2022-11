Si scaglia contro un'auto poi oppone resistenza: bloccato a Empoli di fronte alla stazione

Caos e momenti di tensione ieri sera in piazza della stazione a Empoli per un uomo in stato di alterazione, bloccato nonostante le resistenze dai carabinieri e trasportato in pronto soccorso. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione. Manca poco alle venti quando il soggetto si scaglia contro un'auto a pochi metri dal semaforo, di fronte a piazza Don Minzoni. Prima disteso sul cofano, poi avrebbe iniziato a prendere a pugni gli specchietti dell'auto, mentre il conducente all'interno ha mantenuto la calma e intorno il traffico si è bloccato. A tentare di porre fine alla situazione in prima battuta sarebbero stati un gruppo di giovani, che per fermare l'uomo lo avrebbero afferrato per braccia e gambe. Un'operazione continuata dai carabinieri, giunti sul posto per contenere l'alterazione e riportare alla calma la situazione. Fuori controllo, presumibilmente a causa di un mix di alcol e farmaci, i militari sono riusciti a fermarlo nonostante la resistenza, le minacce e i tentativi di reazione. Giunta sul posto l'ambulanza l'uomo è stato affidato ai soccorsi per il trasporto in ospedale.