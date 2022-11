Torna "Germogli", la settimana di Empoli dedicata ai bambini: il programma

È tempo della seconda edizione di "Germogli", evento nato nel 2021, completamente dedicato alle bambine e ai bambini per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ricorre ogni 20 novembre, giorno in cui, nel 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi ratificata da oltre 190 paesi in tutto il Mondo.

Quest’anno ‘Germogli’ cresce nelle iniziative che invaderanno il centro cittadino di Empoli per sette giorni, dal 14 al 20 novembre 2022 e celebra l’art.12 della convenzione Onu che recita: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

‘Germogli’ si affaccerà nelle frazioni, nelle piazze, nei palazzi comunali, nelle vie, nei musei cittadini, in biblioteca, nelle librerie, alla Misericordia. E non deluderà.

Il programma è davvero bellissimo e disponibile sul sito www.comune.empoli.fi.it/germogli a partire da domani, 2 novembre 2022.

Il cartellone delle iniziative di ‘Germogli’ sarà illustrato nel dettaglio nell’ambito di una conferenza stampa, in programma il 7 novembre 2022, alle 12, al cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, occasione per svelare anche le numerose collaborazioni e i numerosi protagonisti che contribuiranno a rendere così ricca di contributi questa seconda edizione di Germogli.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI – Per gli eventi che si terranno nelle Librerie e alla Misericordia rivolgersi a: Libreria Nessundove, 351 7738928; Libreria Rinascita, 0571 72746; Libreria La San Paolo* Libri & Persone, via del Giglio, 53; Misericordia di Empoli, 0571 7255.

Per tutti gli altri eventi si evidenzia che: le prenotazioni apriranno il 2 novembre 2022 e chiuderanno il giorno prima di ogni evento. Per quelli contrassegnati dal simbolo , accessibili alle persone con disabilità, sarà disponibile un operatore qualificato da prenotare entro il 10 novembre 2022.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Biblioteca 0571 757873, germogli@comune.empoli.fi.it .

Aspettando "Germogli" 2022

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

ore 17 Circolo Arci Ponte a Elsa

Via Livornese, 325

ASCOLTARSI DENTRO LE PAGINE DI UN LIBRO. Gioco di ascolto e scrittura delle emozioni

Per ragazzi da 11 a 15 anni. Su prenotazione

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE

ore 17 Biblioteca Comunale “Renato Fucini”

Via dei Neri, 15

L’ORA DEL RACCONTO. Più lingue, più storie

Per bambini da 3 a 7 anni. Su prenotazione

Ore 17.30 Sala Consiglio Comunale,

Via Giuseppe del Papa, 41

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE. Sarà presente l’autrice Anna Sarfatti

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

ore 17 Centro Giovani di Avane - Spazio "La Vela - Margherita Hack"

Via Magolo, 32

DENTRO DI TE ABITA IL VENTO. Laboratorio per immaginare ed esprimere idee.

Per ragazzi da 9 a 14 anni. Su prenotazione

ore 17 Spazio Soci Coop del Centro*Empoli

Via Raffaello Sanzio, 199

SOGNI E DESIDERI. IL MONDO COME PIACE A NOI. Laboratorio di lettura e disegno.

Per bambini da 3 a 8 anni. Su prenotazione

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

ore 17 Libreria Nessundove

Piazza Farinata degli Uberti, 18

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI. Gioco di simulazione

Per bambini da 6 a 10 anni. Per prenotazioni tel. 3517738928

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

ore 17 Il Torrino di Monterappoli

Via Salaiola, 293

HO UNA MUSICA IN TESTA CHE FA… Giocare con i suoni

Per bambini da 3 a 8 anni. Su prenotazione

ore 17 Libreria Rinascita

Via Ridolfi, 53

DI’ LA TUA! Laboratorio di ascolto.

Per ragazzi da 11 anni in su

SABATO 19 NOVEMBRE

ore 10 Via Paladini

TOTEM PARLANTI! Laboratorio creativo a cura di Le Vanvere

Per bambini da 7 a 10 anni. Su prenotazione

ore 10 Biblioteca Giuseppe Cinque del Liceo “Il Pontormo”

Via Raffaello Sanzio, 159

ASCOLTAMI! Storie e giochi per bambini a cura della classe 3BS del Liceo delle Scienze Umane.

Per bambini da 4 a 6 anni. Su prenotazione

ore 11.30 Biblioteca Giuseppe Cinque del Liceo “Il Pontormo”

Via Raffaello Sanzio, 159

PICCOLO VIAGGIO NEL MONDO DEL SILENZIO. Storie di silenzi a cura della classe 3BS del Liceo delle Scienze Umane.

Per bambini da 6 a 10 anni. Su prenotazione

ore 15 Misericordia di Empoli

Via Cavour, 32

CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA.

Per adulti. Per prenotazioni tel. 0571 7255

ore 15.30 Auditorium di Palazzo Pretorio

Piazza Farinata degli Uberti, 36

SEMINARE PAROLE. Workshop, a cura di Orme Radio.

Per bambini da 7 a 11 anni. Su prenotazione

ore 16 Libreria La San Paolo* Libri & Persone

Via del Giglio, 53

TE LE CANTO E TE LE SUONO! Karaoke in libreria

Per bambini da 6 a 11 anni

Ore 16 Biblioteca Comunale “Renato Fucini”

Via dei Neri, 15

GIOCO ASCOLTO PARTECIPAZIONE. Laboratorio di disegno.

Per bambini da 9 a 12 anni. Su prenotazione

ore 16 Piazza XXIV Luglio

ASCOLTA E COLORA LE TUE EMOZIONI. Laboratorio creativo.

Per bambini da 1 a 6 anni. Su prenotazione

ore 20 Canali social del Comune di Empoli

PILLOLE DI DIRITTO

Collegamento streaming con la Sindaca Brenda Barnini e con la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Claudia Corti

Contributo video “Il diritto dei bambini ad essere ascoltati. La quotidianità nei servizi educativi per l’infanzia di Empoli”

"Germogli", domenica 20 novembre

ore 10

Piazza XXIV Luglio

ASCOLTA E COLORA LE TUE EMOZIONI. Laboratorio creativo

Per bambini da 1 a 6 anni. Su prenotazione

ore 10 Biblioteca Comunale “Renato Fucini”

Via dei Neri, 15

GIOCO ASCOLTO PARTECIPAZIONE. Laboratorio di disegno.

Per bambini da 6 a 8 anni. Su prenotazione

ore 10 Mu6ei di Empoli

Luogo di ritrovo Casa del Pontormo

Via Pontorme, 97

DIRITTI AL TESORO

Per bambini da 6-11 anni. Per prenotazioni tel. 0571 76714

ore 10.30 Auditorium di Palazzo Pretorio

Piazza Farinata degli Uberti, 10

ESERCIZI DI EMPATIA. Laboratorio con Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta

Per ragazzi da 11 a 14 anni con i genitori. Su prenotazione

ore 16 – 17 – 18 Museo del Vetro

Via Ridolfi, 70

LA PAROLA AI GERMOGLI. Laboratorio condotto dall’autore Simone Frasca

Per bambini da 4 a 8 anni. Su prenotazione

ore 16 Giardino Largo della Resistenza

IL CREA MUSICA. Laboratorio di costruzione di strumenti, a cura del CAM Centro attività musicale

Per bambini da 6 a 10 anni. Su prenotazione

ore 17 Chiostro della Propositura

Piazza della Propositura, 3

PREMIAZIONE DELLA CACCIA AL TESORO

ore 17 Biblioteca Comunale “Renato Fucini”

Via dei Neri, 15

ASCOLTARE ASCOLTANDOSI. Incontro con Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta. Per adulti. Su prenotazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa