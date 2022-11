Ubriachi danneggiano un'auto con un manganello e minacciano il proprietario: denunciati

Prima avrebbero minacciato una persona poi, imbracciando un manganello telescopico, avrebbero danneggiato parabrezza e finestrino della sua macchina. Ad agire sarebbero stati in tre, sotto l'effetto dell'alcol. È successo in Valdera, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontedera e di Buti, denunciando in stato di libertà due uomini accusati di danneggiamento di auto, porto di armi o oggetti atti ad offendere e di minacce aggravate. In particolare i militari sono intervenuti su richiesta a seguito di un'aggressione subita dalla vittima, da parte dei tre giovani sconosciuti. Dopo l'aggressione uno dei tre avrebbe danneggiato l'auto con il manganello mentre un altro offendeva la vittima, minacciandola ripetutamente di morte. I carabinieri sul posto sono riusciti ad identificare due dei tre aggressori, entrambi in evidente stato di ubriachezza, denunciati e ai quali è stato sequestrato il manganello.

Nel versante sud della provincia invece i carabinieri di Volterra hanno rinvenuto un'auto risultata rubata a Piombino il 29 ottobre scorso. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario che, nel frattempo, non aveva ancora provveduto a sporgere denuncia.