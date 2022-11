Al via la nuova stagione del Teatro Garibaldi di Figline e Incisa

La partenza della nuova stagione del Garibaldi è alle porte. Via quindi alla nuova campagna abbonamenti, che sarà possibile sottoscrivere fino a sabato 12 novembre presso la biglietteria del teatro (in piazza Serristori), aperta eccezionalmente dal lunedì al sabato con orario 09:30 – 12:30 / 16 – 19.

Info e prezzi: QUI

LA SERATA “150+50” DEL 5 NOVEMBRE

Oltre alle stagioni di Prosa (che porterà sul palco figlinese attori del calibro di Sergio Castellitto, Amanda Sandrelli, Ambra Angiolini, Ale & Franz, la coppia Massimo Ghini e Paolo Ruffini e tanti decani del teatro italiano tra i quali Nini Salerno e Franco Branciaroli) e Concertistica (sei concerti dell’Orchestra della Toscana, di volta in volta affiancata da giovani direttori e solisti emergenti), sono tanti gli appuntamenti “extra stagione”, per scoprire la storia e i luoghi più insoliti del Garibaldi.

Il primo (ancora qualche posto disponibile) è la serata di festeggiamenti del 5 novembre, dedicata ai 150 anni dalla fondazione del teatro e alla sua cinquantesima stagione di prosa. Dalle 21, via alle celebrazioni ma anche al dibattito, per riflettere sul presente e sul futuro della cultura, teatrale e non solo, anche in relazione al periodo post pandemico. Saranno presenti: Eugenio Giani, Presidente della Toscana; Giulia Mugnai, Sindaca di Figline e Incisa Valdarno; Marco Parri, Direttore Generale Fondazione Orchestra Regionale Toscana; Marco Giorgetti, Direttore Generale Fondazione Teatro della Toscana; Agnese Fedeli, Direttrice FlorenceTV.

A seguire, focus sulla storia del Garibaldi, proiettata su maxischermo e raccontata dallo stesso teatro, in formato documentario. Come? Attraverso le immagini e le interviste ai personaggi che hanno contribuito ai cambiamenti del Garibaldi, girate sul territorio dal regista Bartolomeo Pampaloni (qui la sua biografia). Il regista - che sarà presente alla serata - è vincitore del Premio della Giuria al Trento Film Festival per il suo film "Lassù" e già menzione speciale al Rome Cine Fest come Migliore Documentario iItaliano per il suo "Roma Termini".

La voce narrante è invece quella di Francesco Pannofino, che per l’occasione impersonifica il (vecchio, ma sempre al passo con i tempi) Teatro comunale Garibaldi [qui il trailer].

Inoltre, nel corso della serata, Gaia Nanni porterà in scena dei monologhi teatrali nel suo stile ironico (sulle varie tipologie di spettatori e sulle donne nel mondo dello spettacolo) e coinvolgente (sulle donne in Ucraina).

ALTRI APPUNTAMENTI “EXTRA” STAGIONE

Infine, altra novità di quest’anno, è il programma “Fuori scena”: una piccola stagione parallela che affianca agli spettacoli in sala tante iniziative nei luoghi più insoliti del teatro, a metà strada tra la prosa e la visita guidata. Nel dettaglio, il cartellone include:

i pomeriggi per tutta la famiglia di “Scopriamo il Garibaldi!” (primo appuntamento il 12 novembre, in occasione di "Autumnia 2022", alle 16), iniziativa pensata per bambini e famiglie che scopriranno (grazie alla guida di un personaggio in maschera) palchi, palchetti, palcoscenico, camerini e segreti dell’edificio e della sua storia (prenotazione obbligatoria; costo: 5 euro);

il ritorno dell’apprezzatissimo “L’ombrello di Noè a… Figline!” (prima data: 13 novembre, in occasione di "Autumnia 2022", alle 16, 17.30 e 19.30), un percorso (recitato) alla scoperta della storia del teatro e del suo retropalco, tra foyer, camerini, palcoscenico, platea e palchi, durante il quale la Compagnia delle Seggiole, specializzata in “viaggi teatrali”, vestirà di volta in volta i panni di un protagonista della storia figlinese (e non solo), pronto a raccontare l’evoluzione del Garibaldi a partire dalla sua costruzione fino ai pettegolezzi “da camerino” (evento gratuito, con prenotazione obbligatoria);

la prima volta degli spettacoli di teatro di ricerca nella soffitta del Garibaldi, con “Ceneri” (prima data 25 novembre, evento gratuito), a cura della Compagnia Cantiere Artaud, prodotto dal Comune e pensato proprio per gli spazi del Teatro Garibaldi.

Fonte: Ufficio Stampa