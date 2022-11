Basket Castelfiorentino e Gialloblu a caccia di punti

E’ una quarta giornata importante quella che attende le due formazioni senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, entrambe in cerca di punti preziosi dopo un inizio di stagione in salita.

La prima a scendere in campo, giovedì alle ore 21.15, sarà la Promozione, attesa dal Libero Basket Siena (arbitri Cavallo e Filipovic di Siena). Dopo aver visto sfumare i due punti in volata nelle ultime due uscite, sul parquet di Montarioso i ragazzi di coach Chiarugi cercheranno il primo squillo stagionale al cospetto di una formazione reduce da due risultati utili consecutivi, arrivati dopo la sconfitta all’esordio per mano di San Miniato.

Venerdì, sempre alle ore 21.15, la C Femminile tornerà invece tra le mura amiche del PalaGilardetti per ospitare il Wolf Pistoia (arbitro Baldini di Castelfiorentino). Dopo i due ko esterni contro Valdarno e Prato, le ragazze di Jacopo Giusti inseguiranno dunque il riscatto per bissare le vittoria interna conquistata all’esordio contro l’Affrico.

Fonte: Ufficio Stampa