Campionati italiani di Subbuteo, Castelfiorentino in trasferta nelle Marche

Un fine settimana dalle grandi sfide calcistiche, giocate sulla punta delle dita. Sabato 5 e domenica 6 novembre il Subbuteo Club Castelfiorentino sarà impegnato nei Campionati Italiano a squadre di Subbuteo tradizionale 2022 (serie A, B e C) in programma al Palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto.

Una due giorni impegnativa che vedrà la compagine castellana composta da Bruno Esposito, Nicola Dragoni, Fabio Pasquini e il capitano Giuseppe Zaccardo competere nel Campionato di serie B con altre undici squadre: Perugia, Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Sc Bari, Spes Livorno, Modena, Casale, Sambenedetto, Team Campania, Sombrero e Fidenza. L’obiettivo del team castellano è quello di ben figurare anche al cospetto di compagini ben più strutturate: sono previsti undici incontri, per un girone all’italiana che prevede promozioni in serie A e retrocessioni in serie C.

"In bocca al lupo al nostro club – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – che ha saputo riportare in auge una passione molto radicata in passato nella nostra area, formando anche una squadra competitiva, che si è fatta ben valere nei campionati nazionali".

Il Subbuteo Club Castelfiorentino ricorda che ogni martedì sera, dalle 21.15, presso il circolo I Praticelli, offre la possibilità di prendere parte a delle serate di dimostrazione per poter semplicemente sperimentare il mondo del calcio in miniatura.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa