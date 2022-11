Controlli in zona stazione a Empoli: chiuso locale, denunciato minorenne per rapina

Risse, rapina, turbativa della sicurezza pubblica. È quanto si è verificato negli ultimi giorni nella zona della stazione di Empoli, fenomeni che hanno portato la polizia ad adottare provvedimenti per la pubblica sicurezza. Tra questi gli agenti del commissariato di Empoli, su provvedimento del Questore di Firenze, hanno eseguito la sospensione di un esercizio commerciale in piazza Don Minzoni, di fronte alla stazione ferroviaria. La chiusura del locale, scattata da ieri 1 novembre, avrà durata di 10 giorni ed è stata disposta in seguito ad una serie di episodi, come spiegato dal commissariato, commessi da cittadini extracomunitari che frequentano il locale.

In particolare nei giorni scorsi, gli agenti sono intervenuti nel negozio per la segnalazione di una rissa tra più persone, alcune di esse in possesso di armi da taglio. Prima dell'arrivo sul posto dei poliziotti, i soggetti sono riusciti a fuggire ma la scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Nei giorni successivi, durante servizi di controllo del territorio del commissariato empolese con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, gli operatori in tre diverse circostanze hanno identificato sempre nello stesso negozio numerosi cittadini, di origine straniera, gravati da precedenti di polizia. Evidenziata di fatto una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è scattato il provvedimento di sospensione.

Nel frattempo continuano i servizi in contrasto alle attività illecite nella zona della stazione di Empoli. Oggi gli agenti della Sezione Anticrimine hanno denunciato all'autorità giudiziaria un minorenne per rapina ed estorsione. Il fatto risale allo scorso 26 ottobre. Il ragazzino, di origine straniera, avrebbe rapinato dopo una breve colluttazione, un altro minorenne di 14 anni sottraendogli il cellulare. Dopo avrebbe chiesto alla vittima di pagarlo per riottenere il telefono ma, al rifiuto del 14enne che diceva di non avere soldi con sé, lo avrebbe spintonato scappando via. Partite le indagini si sono concluse con l'identificazione del presunto responsabile per rapina ed estorsione, ai danni del minorenne. Lo stesso giovane nelle scorse settimane, è stato denunciato altre 5 volte dalla polizia per reati contro il patrimonio commessi sempre in territorio empolese ed in particolare nella zona della stazione. A suo carico risultano altre numerose denunce da altre forze di polizia.

Nel ponte di Ognissanti appena trascorso la zona di piazza Don Minzoni è stata teatro anche di un'altra vicenda, in cui sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato un uomo dopo che si era scagliato su un'auto in transito paralizzando il traffico (Qui la notizia).