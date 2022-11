Donne al Centro, gli appuntamenti del Centro Lilith al festival del Comune di Empoli

Venerdì 4 e sabato 5 novembre a Empoli si terrà “Donne al centro. Eventi di ogni genere”, la rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli insieme alle associazioni che sul territorio si occupano di temi afferenti al mondo femminile. Anche il Centro Aiuto Donna Lilith aderisce all’iniziativa dell’amministrazione, con interventi e un apericena aperto alla cittadinanza. Un ricco programma, tra Cenacolo degli Agostiniani e Palazzo delle Esposizioni, che coinvolge molte realtà del territorio, in cui saranno affrontati quattro temi al centro di questa prima edizione: linguaggio di genere, occupazione femminile, diritti e identità, salute e medicina di genere.

Il programma completo di “Donne al centro. Eventi di ogni genere” sul sito del Comune di Empoli.

Il Centro Lilith parteciperà a “Donne al centro” nei seguenti appuntamenti: venerdì 4 novembre, al Cenacolo degli Agostiniani in via Neri, alle 17.30 sarà presente come relatrice Lorella Giglioli, psicologa e psicoterapeuta del Centro Aiuto Donna Lilith con un focus su “la rappresentazione da parte dei media della violenza di genere”. In serata dalle 21.30 nuovo appuntamento sul tema dell’occupazione femminile. Interverranno con la propria testimonianza Bijoux, una donna uscita dalla violenza in un percorso con il Centro Lilith, e la psicologa e psicoterapeuta Chiara Guidi in “Dal buio alla luce, la riscoperta di sé, la conquista di una nuova autonomia e il ruolo dei centri antiviolenza”.

Lunga giornata di interventi quella di sabato 5 novembre, dalla mattina alla sera sempre al Cenacolo degli Agostiniani con più tavole rotonde in cui i relatori affronteranno temi dai diritti, la pari dignità sociale, la salute in particolare nell’ambito della medicina di genere e consultori, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, associazioni e professionisti del settore. Il festival si concluderà la sera al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra. Dalle 19 appuntamento con l’apericena a cura di SOS Luna, cooperativa nata dal Centro Aiuto Donna Lilith attiva nel settore della ristorazione che offre un impiego a donne vittime di violenza, aiutandole nel percorso verso una vita autonoma ed indipendente. Per partecipare all’apericena è obbligatoria la prenotazione chiamando dalle 9 alle 17 allo 0571 9806210, con un’offerta di dieci euro.

La due giorni della Commissione Pari Opportunità inoltre ospita 4 mostre che raccontano il coraggio femminile.

“Ringraziamo il Comune di Empoli e la Commissione Pari Opportunità per il coinvolgimento a questo festival, una prima edizione che auspichiamo possa ripetersi negli anni, che regala alla città e al territorio approfondimenti preziosi dedicati ai diritti delle donne” dichiara la presidente del Centro Aiuto Donna Lilith Eleonora Gallerini. “Un’iniziativa importante di sensibilizzazione, che contribuisce a diffondere messaggi e valori fondamentali in contrasto alla violenza di genere, nella direzione del necessario cambiamento culturale della società”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Ufficio Stampa