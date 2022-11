Buona pensione Dunia, il saluto del sindaco Deidda per la dirigente

Va in pensione Dunia Benvenuti, dirigente del settore amministrativo e finanziario del Comune di Santa Croce sull'Arno. A darne la notizia il sindaco Giulia Deidda, annunciando che il nuovo dirigente da oggi è Michele Ceretelli,

"Dunia conclude così una lunga carriera - spiega in un post il primo cittadino -, un percorso che l'ha vista crescere nel tempo e che ci auguriamo le abbia portato soddisfazioni, oltre alla fatica di un lavoro delicato e importante, che necessita di studio e aggiornamenti continui oltre alla sensibilità della consapevolezza che chi lavora con i bilanci di un ente pubblico lavora con la possibilità di conciliare regole finanziarie e bisogni delle persone.

Dunia è stata per la nostra amministrazione, e mi sento di dire anche per chi ci ha preceduto, un punto di riferimento importante, una professionista solida ma al tempo stesso sempre pronta al confronto. Ci mancherà, umanamente e professionalmente, ma confidiamo di trovare nel nuovo dirigente un punto di riferimento, per amministratori e uffici, altrettanto forte. Buona vita Dunia, adesso avrai tutto il tempo per dedicarti a quello che più ti piace e potrai dimenticare numeri, atti e le nostre preoccupazioni! A Michele diamo il nostro più caloroso benvenuto".