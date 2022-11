Empolissima cala il tris: ultima domenica di shopping del 2022

L’autunno dal sapore estivo di quest’anno sembra cedere gradualmente il passo a temperature più fresche, e nei prossimi giorni è in arrivo un vero e proprio assaggio d’inverno.

Il tradizionale mercato in centro targato ANVA-Confersercenti si farà trovare ancora una volta pronto. Domenica 6 novembre, dalle 8 alle 20 si svolgerà l’edizione conclusiva della programmazione 2022 di Empolissima, questa volta, appunto, in versione invernale.

“Aspettavamo con impazienza di tornare in centro a Empoli – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – i risultati delle scorse edizioni sono stati eccellenti, siamo convinti che varrà lo stesso anche per la prossima domenica. Il clima finalmente ci sta aiutando, e grazie alla sinergia con i negozi del centro riusciremo a definire un’offerta di richiamo per tutto il territorio”.

Promossa a pieni voti la dislocazione dei banchi concentrata tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati e attenta selezione degli operatori. Si parte da Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire poi in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

“Mancano meno di due settimane all’arrivo del Natale in città, – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – che è l’appuntamento più importante per le nostre attività. Il percorso di avvicinamento che abbiamo fatto con Empolissima ci ha permesso di mantenere vivo il rapporto con tutti i nostri clienti. Abbiamo un obiettivo ambizioso: rendere Empoli attrattiva durante tutto il periodo dell’anno, e grazie ad iniziative come questa ci stiamo riuscendo”.

Protagonista indiscusso lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi. Ce ne saranno per tutti i gusti, con l’arrivo del freddo sia i banchi che le vetrine saranno assortite con le migliori novità per la stagione invernale. Abbigliamento, accessori, calzature, arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti, un’occasione davvero imperdibile.

Per consentire ai visitatori di godersi appieno il “giro” durante tutto l’arco della giornata, diversi bar e ristoranti effettueranno servizio sia a pranzo che a cena.

"Empolissima è un evento capace di accendere i riflettori sulle attività commerciali, sia quelle fisse sia quelle ambulanti - sottolinea l'assessore al Commercio del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini - Ogni edizione rappresenta un'opportunità preziosa per far vivere il centro e non possiamo che salutarla con la consapevolezza del ruolo che riveste nella programmazione degli eventi nella nostra Empoli. L'auspicio è che la partecipazione sia vivace, aspettando il Natale e gli eventi a esso legati".

Fonte: Confesercenti Firenze