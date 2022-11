Ferma uomo che armeggia su un'auto: era evaso dai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri un agente della polizia, mentre transitava in via Gabbuggiani, ha notato uomo armeggiare su un auto in sosta nel tentativo di aprirla. L’agente si è avvicinato e ha chiesto spiegazioni qualificandosi come poliziotto, ha chiesto all'uomo di mostrare i documenti.

L'altro, un 34enne italiano, ha detto di non averne, ha sostenuto che la macchina fosse della suocera e che non stesse commettendo nulla di male, si è mostrato insofferente al controllo e ha cercato in tutti i modi di allontanarsi dal poliziotto. Quest'ultimo è riuscito a non far fuggire l'altro e a dare l'allarme facendo intervenire delle volanti.

Una volta arrivati gli agenti per dare ausilio al collega, dopo gli opportuni accertamenti hanno scoperto che l’automobile era davvero della suocera, che l’uomo era già noto alle Forze di Polizia, ma soprattutto che risultava essere sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Gli agenti hanno controllato sia l’uomo che l’auto trovando al suo interno alcuni oggetti atti allo scasso. Il giovane è stato denunciato per evasione dal luogo di detenzione domiciliare e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

Il Questore Maurizio Auriemma si è voluto complimentare personalmente con il giovane agente del Commissariato di Oltrarno che, nonostante fosse libero dal servizio, non si è sottratto dal proprio dovere di Poliziotto, ricevendo l’apprezzamento anche del proprio Dirigente, Comm. Capo Dott. Eugenio Aloia.

Fonte: Questura di Firenze