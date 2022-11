Firenze contro l'abusivismo, Albanese: “Aumentiamo le pattuglie"

Un potenziamento della presenza in centro contro l’abusivismo commerciale. La polizia Municipale, già dallo scorso fine settimana con il Ponte di Ognissanti appena trascorso, ha potenziato i servizi in centro storico mettendo in campo personale aggiuntivo per controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale in particolare nel Quadrilatero Romano.

Complessivamente sono stati eseguiti 14 sequestri per oltre 450 prodotti: in via Pellicceria per tre venditori abusivi è scattato anche l’ordine di allontanamento per 48 ore.

"La Polizia Municipale è in prima linea contro l'abusivismo commerciale, contro il quale abbiamo deciso di potenziare i servizi” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. “È una battaglia difficile ma siamo determinati ad ottenere risultati sempre migliori per la vivibilità della città. Per questo abbiamo aumentato le pattuglie presenti nelle aree più critiche e utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione per sconfiggere questo odioso fenomeno". Dall’inizio dell’anno sono stati oltre mille i sequestri di merce per un totale di 26.387 pezzi sequestrati, mentre sono stati 79 gli ordini di allontanamento contestati a seguito di commercio abusivo, di cui 58 nel quadrilatero compresa la zona di Ponte Vecchio e Piazza Duomo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa