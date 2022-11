Lavagna elettronica rubata alla scuola d'infanzia di Stabbia

Il weekend di Ognissanti ha portato i ladri in una scuola di Stabbia (Cerreto Guidi). Questa mattina, al rientro dei bambini e delle bambine alla scuola d'infanzia di via delle Lazzerette, le maestre e il personale scolastico ha trovato una brutta scena. La lavagna elettronica, chiamata Lim, a disposizione dei due gruppi di studenti, era stata rubata. Pare che un evento simile fosse già accaduto a maggio scorso. Il furto di uno schermo allora avvenne durante la chiusura della scuola per il referendum, quando le aule divennero sedi elettorali per il voto. Inoltre, secondo quanto riferito da chi era presente, la vetrata d'ingresso è stata sporcata dal lancio di uova e i distributori automatici del caffè siano stati scassinati per portare via gli spiccioli. Questa mattina è stata sporta denuncia ai carabinieri della stazione di Cerreto Guidi.