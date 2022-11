"Generazioni e memoria", Empoli presente al congresso nazionale Aned a Rimini

A quasi ottant’anni dalle deportazioni nei lager di Hitler, l’associazione fondata nel 1945 dai superstiti di quella tragedia e dai familiari di coloro che non erano tornati decide che non è ancora venuto il momento di "andare in pensione".

È questo il significato del XVIII congresso nazionale dell’ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti – che si svolgerà dal venerdì a domenica prossimi a Rimini.

La delegazione della sezione Empolese-Valdelsa sarà composta da ben 11 delegati, un numero che deriva da quello del tesseramento che, anche nel 2022, è stato importante con 152 persone che hanno sottoscritto la tessera. A guidare la delegazione sarà il presidente Roberto Bagnoli.

Il programma prevede per domenica 6 novembre alle 10:30, a conclusione dei lavori, presso il teatro degli Atti di Rimini, un incontro pubblico intitolato Generazioni e memoria. Un evento forse irripetibile con la partecipazione di tutte le generazioni degli aderenti all’associazione. Ascolteremo la voce degli ex deportati: Liliana Segre, senatrice a vita, superstite di Auschwitz-Birkenau (in collegamento video), Mario Candotto, partigiano, superstite di Dachau e con loro la seconda e terza generazione. Il congresso nazionale è patrocinato dal Comune di Rimini.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa