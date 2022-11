Giovanili Etrusca Basket, i risultati delle ultime giornate

U15 SILVER: ESORDIO AMARO PER I PADRONI DI CASA

Finikem Etrusca Basket - Shoemakers Basket Monsummano 64-66

Tabellino: Starnini 9, Galasso, Mugno 2, Remi, Bertini 5, Di Monaco 15, Lami 4, Sabatini 6, Zinna 11, Deffo 6, Mazzoni 4, Campigli 2. All. Gori

Cade in casa all’esordio l’under 15 Silver.

Avvio difficile per i ragazzi di San miniato che dopo poco si sono ritrovati a rincorrere un grande svantaggio; frutto di distrazioni in difesa e scelte sbagliate in attacco che chiudono i primi due tempini sotto 20.

Buon rientro dagli spogliatoi: reazione dei padroni di casa, soprattutto grazie a un grande lavoro di squadra in difesa che porta i cangurini al -2 ma non sufficiente per la vittoria.

Nelle prossime partite servirà partire fin dal primo secondo aggressivi come abbiamo finito questa gara.

Prossimo impegno al Pala Terme, domenica 30/10 ore 11:00.

U15 SILVER: BUONA PRESTAZIONE E PRIMA VITTORIA

Montecatini Basket Junior - Finikem Etrusca Basket 39-89

Tabbellino: Mugno 13, Campigli 12, Deffo 14, Lami 9, Zinna 5, Mazzoni 10, Sabatini 2, Bertini 15, Bellandi, Mitolo 2, Fioravanti, Starnini 7. All. Gori

Bella prova dei ragazzi di San Miniato che si impongono sul Montecatini con ampio scarto.

Solo nei primi minuti la partita rimane sul filo dell’equilibrio ma poi Bertini e compagni riescono ad imporre un ottimo ritmo fino al punteggio finale che vale la prima vittoria di campionato.

Prossimo impegno sabato 05/11 alle ore 16:00 a Ponte a Egola, contro Invictus Basket Livorno.

UNDER 17 BELLA PER TRE QUARTI. NON BASTA PER AFFONDARE LA CAPOLISTA

Etrusca San Miniato - Us Livorno 61-80

Tabellino: Bacchi 6, Castaldi 12, Corsi, Ermelani 6, Gemignani, Gismondi, Gregorini, Guarino 2, Lotti 6, Santini 12, Scardigli 12, Spadoni 2. All. Regoli, Ass. Giunti e Masoni.

Dopo la prova poco convincente nel turno infrasettimanale a Pontedera, i ragazzi erano chiamati a rispondere presente all’appuntamento con Us Livorno, prima in classifica e unica squadra imbattuta dell’intero girone.

Nonostante qualche canestro evitabile, l’inizio è buono anche se i Labronici hanno il talento necessario per tenere le percentuali alte e trovare punti in contropiede, alla lunga arginato dalla buona difesa Etruschina. Il primo parziale dice più nove Livorno ma la sensazione è quella che si possa capitalizzare di più e nel secondo quarto, la partita torna combattuta anche nel punteggio. Le percentuali di tiro sono basse anche oggi e ciò condiziona il punteggio senza che si riesca a mettere la testa avanti. Una penetrazione allo scadere manda le squadre negli spogliatoi sul -4 e la sicurezza di potersela giocare.

Continua sui binari dell’equilibrio anche il terzo quarto. L’Etrusca continua ad accusare una percentuale al tiro davvero insufficiente nonostante la buona prestazione. Un bel canestro di Castaldi prima della sirena porta le squadre sul 53-57.

Inizia nel peggiore dei modi il quarto periodo con un 7-0 nelle prime azioni che rende tutto più complicato insieme al preoccupante 0-4 al tiro.

Da lì in poi, complici anche l’infortunio a Scardigli e il quinto fallo di Santini, Us Livorno aumenta il suo vantaggio fino al +19 finale, uno smacco per l’andamento dei primi 3 quarti.

Prestazione dalla duplice lettura, con 30 minuti di qualità cancellati sul tabellone da un quarto periodo troppo soft. Buona prestazione comunque, contro la squadra più attrezzata del girone.

Prossimo impegno sul campo di Firenze Academy.

U19 GOLD: SCONFITTA A LIVORNO

Invictus Livorno vs Finikem Etrusca Basket 66-48

Tabellino: Gemignani, Iacopini, Tamburini 7, Bellavia 6, Ermelani, Scardigli 13, Vanni, Castaldi 4, Speranza 9, Bettini 7, Mbengue 2, Dell’Unto. All. Petrolini

Terza sconfitta consecutiva per il gruppo U19 Gold contro una squadra solida, attrezzata e con buon atletismo come Invictus Livorno.

La partita di lunedì 31 ottobre ha visto un primo quarto intenso ed equilibrato su entrambe le metà campo con i biancorossi che hanno fatto buone difese aggressive anche se, offensivamente parlando, con troppi canestri facili sbagliati. La prima frazione si chiude 15-12.

Nella ripartenza i padroni di casa fanno la voce grossa e segnano subito 2 canestri di fila. Un quarto più spento rispetto al primo che vede i labronici in vantaggio di 10 lunghezze al riposo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Petrolini sembrano più disgregati, sia in attacco con tante palle perse che in difesa, dove hanno subito canestri per troppa disattenzione. Il punteggio la dice lunga: nella terza frazione sono stati segnati solo 7 punti mentre sono ne stati subiti ben 20.

L’ultimo quarto, nonostante il largo divario che separava le due formazioni, ci sono state a tratti piccole reazioni che però non sono bastate a ribaltare la gara.

Le basse percentuali al tiro dei nostri, hanno sicuramente facilitato ulteriormente i padroni di casa a prendere l’inerzia del match tenendo testa per 25’.

È il momento di tirare su la testa e morale. Sarà fondamentale allenarsi bene durante la settimana per essere pronti all’ultima gara del girone di andata, in casa lunedì 7 novembre vs Pielle Livorno.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato